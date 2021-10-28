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بهدف ضخ استثمارات جديدة ... 5 مشروعات اتفاقيات لهيئة البترول

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بهدف ضخ استثمارات جديدة ... 5 مشروعات اتفاقيات لهيئة البترول بهدف ضخ استثمارات جديدة ... 5 مشروعات اتفاقيات لهيئة البترول

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وافق مجلس الوزراء على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستغلال الأمثل للموارد.

في سياق متصل كشفت بيانات وزارة البترول عن توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار .

وأضاف الملا، أن جهود البحث والاستكشاف التى تقوم بها مستفيدة من ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدماً ملموساً سواء فى مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس.

كما تم تحقيق نمو فى قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يومياً.

المصرى اليوم

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