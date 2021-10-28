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الرئيس البرازيلي يقرر عدم حضور القمة المناخية في غلاسكو

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الرئيس البرازيلي يقرر عدم حضور القمة المناخية في غلاسكو الرئيس البرازيلي يقرر عدم حضور القمة المناخية في غلاسكو

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أكدت السلطات الإيطالية أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قرر الامتناع عن حضور مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الإسكتلندية مطلع نوفمبر القادم.

ونشرت السلطات الإيطالية اليوم الخميس برنامج زيارة بولسونارو القادم إلى إيطاليا، وهو يؤكد أن الرئيس البرازيلي، بعد حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في روما نهاية الأسبوع الجاري، لن يتوجه إلى غلاسكو على غرار العديد من نظرائه من دول أخرى.

ووفقا لبرنامج الزيارة، سيتوجه بولسونارو الأحد القادم بدلا عن حضور القمة المناخية إلى بلدة أنغويلارا فينيتا شمال إيطاليا حيث سيتم منحه المواطنة الفخرية.

ويتعرض بولسونارو وحكومته لانتقادات حادة من قبل المدافعين عن البيئة، بسبب تعرض غابات الأمازون لإزالة واسعة النطاق في عهده.

المصرى اليوم

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