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الجيش: قتل الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا

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الجيش: قتل الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا الجيش: قتل الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا

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قال الجيش النيجيري اليوم الخميس إنه قتل الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية- ولاية غرب أفريقيا في عملية عسكرية هذا الشهر، بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي.

وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا جماعة منشقة عن جماعة بوكو حرام المتمردة التي تقاتل القوات المسلحة النيجيرية منذ أكثر من عشر سنوات. وانقلبت الجماعتان المتشددتان بعد ذلك على بعضهما.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع الذي امتد إلى دولتي تشاد والكاميرون المجاورتين، تسبب في مقتل نحو 300 ألف وأجبر الملايين على الاعتماد على المساعدات.

وقال البريجادير برنار أونيوكو المتحدث باسم الجيش في بيان إن القوات النيجيرية شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه أنها لمسلحين وقُتل خلالها مالام باكو الزعيم الجديد للتنظيم المتشدد.

المصرى اليوم

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