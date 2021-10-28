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: التمويل الأوروبي الأمريكي لتدريب النازيين الجدد في أوكرانيا خطير جدا

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روسيا: التمويل الأوروبي الأمريكي لتدريب النازيين الجدد في أوكرانيا خطير جدا : التمويل الأوروبي الأمريكي لتدريب النازيين الجدد في أوكرانيا خطير جدا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دفعت تكاليف تدريب النازيين الجدد في أوكرانيا بأموال دافعي الضرائب، وهذا أمر غير مقبول وخطير جداً.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: إن «التدريب العسكري للنازيين الجدد ليس فقط غير مقبول، بل إنه، من حيث المبدأ، لا يمكن تصوره»، مضيفة إنه «خطير للغاية، بما في ذلك بالنسبة لأوكرانيا نفسها».

وأشارت زاخاروفا إلى تقرير صادر عن معهد جامعة جورج واشنطن للدراسات الأوروبية والروسية والأوراسية حول تدريب القوميين الأوكرانيين من قبل مدربين عسكريين غربيين.

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالقول: «أرسلت كييف النازيين الجدد للدراسة في المؤسسات التعليمية العسكرية الأوروبية. وتم إثبات حالتين على الأقل من هذا القبيل بالتأكيد... وهكذا، دفع الأوروبيون والأمريكيون تكاليف تدريب النازيين الجدد في أوكرانيا بأموال دافعي الضرائب وعلى عكس تأكيدات حكوماتهم».

المصرى اليوم

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