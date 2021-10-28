بإضافة بعض التعديلات.. «هوندا» تستعد للسباقات الرياضية بسيارة دامت لـ10 أجيال

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صممت شركة «هوندا» اليابانية، تصميم الجيل الحادي عشر الجديد من هوندا سيفيك سي 2022، تم تصميم الجيل الحادي عشر الجديد من الشركة «سيفيك سي» 2022 من أجل المشاركة في موسم السباقات «SRO TC America Series» الأمريكي.

وتتميز السيارة بمحرك بشاحن توربيني وعلبة تروس يدوية من 6 سرعات يتم نقلها مباشرة من سيارة للشارع إلى سيارة تناسب السباقات والتحديات الشاقة، وتم تطوير السيارة الجديدة جزئياً للتنافس مع سيارة «هوندا» للسباقات «Civic Si TCA» من الجيل العاشر، وهي مبنية من هيكل أبيض لتحقيق أقصى أداء من اليوم الأول.

وفضلت تحسين سيارتها للسباقات عوضًا عن البدأ في صناعة واحدة جديدة مماثلة، وذلك بهدف تحسين أداء سياراتها وتأهيلها لتتناسب مع سباقات السيارات، وتعمل السيارة بنسختها الجديدة دون فتحة سقف، ولا يتم تركيب عازل للصوت في المقام الأول، كما أنها خالية تمامًا من الطلاءات السفلية وموانع التسرب، هذا يقلل من الوزن ويزيد من الفائدة كسيارة سباق.

بالإضافة إلى محرك الشاحن التوربيني القوي بالفعل، تضيف شركة «HPD» الأمريكية وحدة تحكم إلكترونية مضبوطة خصيصًا للسيارة والعادم الخلفي لأداء المسار، وتم تجهيز السيارة أيضًا بمجموعة من مخمدات «Bilstein» مع مكابح «Wilwood» الكبيرة وعجلات سباق «Momo Etna» خفيفة الوزن. وتأكد الشركة على إضافة جميع معدات السلامة المطلوبة.

على الرغم من ذلك، فإن «Civic Si TCA» لن تكون رخيصة، وستعرض الشركة السيارة في معرض «SEMA» الذي سيقام في 5 نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. كان الجيل العاشر من السيارة «سيفيك سي» طرح في فئتين هما الصالون ذات الأربعة أبواب والكوبيه ذات البابين.

لكن قررت «هوندا» وقف إنتاج السيارة الكوبية ذات البابين من هذا الطراز خلال العام الجديد، وكما ظهر مؤخرا عن السيارة «سيفيك»، فإن هذا التصميم لن يستخدم في فئات السيارة سي مجددا وإنما سيستمر استخدامه كأساس لتصميم الأجيال الجديدة من الفئة «سيفيك تايب آر».