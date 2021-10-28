ابن سينا تناقش زيادة راس المال نهاية نوفمبر المقبل

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قررت شركة ابن سينا فارما، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، أن العمومية ستناقش زيادة رأس مال الشركة المصدر من 240 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه من خلال إصدار أسهم زيادة مجانية.

وأضافت أن العمومية ستنظر كذلك في تعديل المواد أرقام 3 - 4 - 6- 7 من النظام الأساسي للشركة. يشار أن ابن سينا فارما حققت أرباحاً بلغت 104.75 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 88.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 10.12 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.87 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المالية المستقلة، ارتفاع أرباح الشركة خلال الفترة إلى 106.71 مليون جنيه، مقابل 88.98 مليون جنيه أرباحاً في الفترة المقارنة من العام السابق.