أخبار عاجلة

الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

جهود للقبض على «مستريح قليوب».. استولى على 8 ملايين جنيه من ضحاياه وهرب

Print
جهود للقبض على «مستريح قليوب».. استولى على 8 ملايين جنيه من ضحاياه وهرب جهود للقبض على «مستريح قليوب».. استولى على 8 ملايين جنيه من ضحاياه وهرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها للقبض على «مستريح» متهم بالنصب على بعض أهالي قريته والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في تجارة الأدوية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بتلقيه عدة بلاغات من اشخاص بقرية سنديون دائرة المركز بتضررهم من المتهم «ت م ع» بالنصب عليهم وتحصل منهم على مبالغ ماليه تصل إلى 8 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة الادوية مقابل ارباح متفق عليها واختفى فجأة عنهم.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اختفى فجأة عن القرية بعد أن قام بالنصب والاستيلاء على أموال العديد من أهالي قريته وإجمالي المبالغ المستولى عليها من ضحاياه تتخطى ال 8 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف تلك الاموال في تجارة الادوية مقابل ارباح متفق عليها فيما بينهم والتزم مع البعض منهم في سداد الارباح لفترة زمنية قصيرة، ثم امتنع عن السداد وترك القرية فجأة واختفى منذ ايام وتحرر ضده محاضر نصب وتكثف الجهود للقبض على المتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021»

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021»

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية