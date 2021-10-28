جهود للقبض على «مستريح قليوب».. استولى على 8 ملايين جنيه من ضحاياه وهرب

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تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها للقبض على «مستريح» متهم بالنصب على بعض أهالي قريته والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في تجارة الأدوية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بتلقيه عدة بلاغات من اشخاص بقرية سنديون دائرة المركز بتضررهم من المتهم «ت م ع» بالنصب عليهم وتحصل منهم على مبالغ ماليه تصل إلى 8 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة الادوية مقابل ارباح متفق عليها واختفى فجأة عنهم.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اختفى فجأة عن القرية بعد أن قام بالنصب والاستيلاء على أموال العديد من أهالي قريته وإجمالي المبالغ المستولى عليها من ضحاياه تتخطى ال 8 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف تلك الاموال في تجارة الادوية مقابل ارباح متفق عليها فيما بينهم والتزم مع البعض منهم في سداد الارباح لفترة زمنية قصيرة، ثم امتنع عن السداد وترك القرية فجأة واختفى منذ ايام وتحرر ضده محاضر نصب وتكثف الجهود للقبض على المتهم.