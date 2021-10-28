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الحبس عام للمهتم بسرقة موبايل صحفى أثناء بث مباشر فى الشارع بشبرا الخيمة

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الحبس عام للمهتم بسرقة موبايل صحفى أثناء بث مباشر فى الشارع بشبرا الخيمة الحبس عام للمهتم بسرقة موبايل صحفى أثناء بث مباشر فى الشارع بشبرا الخيمة

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن لمدة عام للمتهم بسرقة هاتف صحفى بمنطقة بهتيم على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة خلال قيام الصحفى بإجراء بث مباشر كما قضت المحكمة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيها للمتهم الثاني «صاحب محل موبايلات».


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية بلاغا يفيد بقيـام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع أثناء تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وقيامه ببث مقطع مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ المتهم بالفـرار.


أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته بقليوب، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة.


بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى تاجر مقيم بدائرة المركز، وأمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه، واعترف بعلمه بأنه من متحصلات السرقة وبالعرض على النيابة قررت حبسهما واحالتهما للمحاكمه بتهمتى السرقة والسير عكس الاتجاه فقضت المحكمه بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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