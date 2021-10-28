أخبار عاجلة

الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

الجامعة الإسلامية بالمدينة توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب التقنية

Print
الجامعة الإسلامية بالمدينة توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب التقنية الجامعة الإسلامية بالمدينة توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب التقنية
وقّعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلومات ، لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين .

وتهدف الاتفاقية التي وقعت مع شركة هواوي، بحضور رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان ، ونائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز هو تاو، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة ستيفن ليو وعدد من المسؤولين بالجامعة، إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم من خلال برامج أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتأتي هذه الاتفاقية نظراً لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعدّ من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام إيكولوجي متطور لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات.

وقال رئيس الجامعة الإسلامية : "نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب الموهوبين في المملكة على التدريب على التقنيات الحديثة، ونحن واثقون من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح الذي نطمح إليه , وبفضل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، سنتمكن من الإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة 2030 ".


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة