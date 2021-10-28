أخبار عاجلة

الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

موافقة سامية بالتريث في إزالة العقارات بدون صكوك ملكية ومعالجة وضعها

Print
موافقة سامية بالتريث في إزالة العقارات بدون صكوك ملكية ومعالجة وضعها موافقة سامية بالتريث في إزالة العقارات بدون صكوك ملكية ومعالجة وضعها
صدرت الموافقة السامية في تاريخ 20/ 3 /1443 هـ، بالتريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعيا، المقدم في شأنه طلب على منصة أحكام التابعة لهيئة عقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر منصة أحكام، على أن تفاد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بما يتم حيال الطلب.

كما شملت الموافقة معالجة وضع من قام بالتعدي، على أرض وبناء مسكن عليها، وأصبح مأهولا بالسكان، على ألا تكون الأحداث بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/ 218 الصادر في 25/ 3 /1441 هـ.

يأتي ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها الدولة لتوثيق العقارات عبر منصة "إحكام"، والتي تنتهي في يوم 5 / 5/ 1443 هـ.

وصدرت هذه الموافقة ردا على استفسارات من إمارات المناطق، حيال الإزالة من عدمها. كما نصت على أن تتولى وزارات الداخلية والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان وهيئة عقارات الدولة، كل ما يلزم بهذا الخصوص، كما تم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للاعتماد.

يذكر أن من شروط قبول طلب التملك في منصة إحكام أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة