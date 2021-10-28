أخبار عاجلة

الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

إحباط محاولة انقلاب في فرنسا

Print
إحباط محاولة انقلاب في فرنسا إحباط محاولة انقلاب في فرنسا
ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن السلطات الأمنية في البلاد أحبطت محاولة انقلاب، كان يقودها سياسي يميني متطرف.

وذكرت الصحيفة الشهيرة، أن المخابرات العامة أحبطت انقلابا، خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية «موديم» «MoDem» ريمي داييه.

وأبرزت أن السلطات الفرنسية وضعت داييه، الشخصية اليمينية المتطرفة، رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ضلوعه في التخطيط لعملية انقلابية وأعمال عنف.

وأوضحت أن داييه، البالغ من العمر 55 عاما، تم اتهامه يوم 22 أكتوبر بالإرهاب.

وكشفت التحقيقات عن «انقلاب مثير للقلق كان يستهدف الاستيلاء على قصر الإليزيه، بمساعدة العديد من أنصار داييه، ومنظمة شبه عسكرية كبيرة».

من جهته، كشف موقع «فرانس تيفي أنفو» أن مخطط داييه يوصف بأنه «سري»، وأطلق عليه اسم «عملية آزور» وكان «منظما للغاية».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة