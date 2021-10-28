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بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

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"القثامي" لـ"سبق": تم الاستعداد للحالة المطرية من وقتٍ مبكر

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

تصوير: ماجد عسيري: شهدت "الطائف" اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة وارتفاعاً في كميات الهطولات، زادت من بهجة وفرحة الأهالي؛ ما تسبب في نشوء حالة من الجمال.

في حين نجحت الأمانة في التعامل مع تلك الكميات من مياه الأمطار من خلال نشرها فرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة.

وأوضح لـ"سبق" أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة نشرت أكثر من ٧٠ فرقة ميدانية للتعامل مع الحالة المطرية بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارات لتصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وحيث تم الاستعداد لها من وقت مبكر.

وعملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات، وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

ورصدت "سبق" تواجد عدد من قيادات أمانة الطائف ووكلاء الأمانة، وفريق الطوارئ المكون من إدارات الأمانة في مواقع مختلفة من المحافظة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي.

يذكر أن الأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة جاءت غزيرة جدًّا، أدّت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، في حين كانت الأمانة قد نفذت مؤخرًا برنامجًا لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار؛ حيث اكتظّت المنتزهات والحدائق والشوارع الرئيسية بالسيارات وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الساحرة لمصيف العرب.

يُذكر أن الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لم يتمكنوا من مواصلة يومهم الدراسي عبر منصة "مدرستي" بسبب الصواعق والأمطار الغزيرة التي أثرت على تلقي خدمة الإنترنت وتعطلها.

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

بالصور.. فرق طوارئ الطائف تتعامل بكفاءة مع أمطار ظهيرة الخميس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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