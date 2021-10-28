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"المرور": ضبط 2993 مركبة مخالفة متوقفة بأماكن وقوف ذوي الإعاقة

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"المرور": ضبط 2993 مركبة مخالفة متوقفة بأماكن وقوف ذوي الإعاقة "المرور": ضبط 2993 مركبة مخالفة متوقفة بأماكن وقوف ذوي الإعاقة
ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إداراتها في جميع المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2993" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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