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خبير دولي: الشعب المغربي سعيد باختيار السيد عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة

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خبير دولي: الشعب المغربي سعيد باختيار السيد عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة خبير دولي: الشعب المغربي سعيد باختيار السيد عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة

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قال الدكتور صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن الشعب المغربي سعيد للغاية باختيار السيد عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة المغربية، خاصة وأنه عقلية فذة في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن "أخنوش" لديه العديد من الشركات في الدول، وتنازل عن إدارة هذه الشركات بسبب إدارة .

وتابع "السكري"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن "أخنوش" لديه شركات ومصانع تعمل في مجال البترول والغاز ومحطات لتمويل السيارات، ومصانع ملابس، والعديد من المشاريع السياحية، متوقعًا أن يُحدث "أخنوش" تطورًا كبيرًا في العلاقات المصرية المغربية، خاصة وأن فكره الاقتصادي يختلف عن الحكومة المغربية السابقة.

وأشار إلى أن "أخنوش" رجل اقتصادي في المقام الأول، وما يتحدث عنه من مشروعات أو تنمية اقتصادية أمر واقعي، لافتًا إلى أن جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب يحب الشعب المغربي جدًا، ولذلك وفقه الله في اختيار عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة.

المصرى اليوم

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