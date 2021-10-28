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فرنسا تعرب عن قلقها من استخدام الجيش الأوكراني مسيرة تركية في دونباس

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فرنسا تعرب عن قلقها من استخدام الجيش الأوكراني مسيرة تركية في دونباس فرنسا تعرب عن قلقها من استخدام الجيش الأوكراني مسيرة تركية في دونباس

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أعربت فرنسا عن قلقها إزاء استخدام قوات حكومة كييف لأول مرة طائرة مسيرة قتالية تركية الصنع في منقطة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا.

وصرح متحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال موجز صحفي عقده اليوم الخميس بأن باريس قلقة من تكثيف الأعمال القتالية في منطقة دونباس، بما يشمل استخدام الأسلحة الثقيلة المحرمة بموجب اتفاقات مينسك.

وأبدى المتحدث خاصة قلق فرنسا إزاء إعلان هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني الثلاثاء عن شن هجوم استهدف مدفعا في دونباس باستخدام طائرة مسيرة من طراز «بيرقدار تي بي 2»، مشددا على أن ذلك يتناقض مع الإجراءات الخاصة بدعم نظام وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ أواخر يوليو 2020.

وأكد المتحدث أن فرنسا بالتعاون مع ألمانيا تواصل جهودها ضمن إطار «رباعية النورماندي» بغية تطبيق اتفاقات مينسك بالكامل لكونها الأساس المتفق عليه الوحيد لتسوية النزاع في دونباس بشكل مستدام، داعيا طرفي النزاع إلى ضبط النفس وخفض التصعيد.

المصرى اليوم

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