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سادت حالة من الاستياء لدي الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، بقيادة حلمي طولان، تجاه ثنائي الفريق جون ايبوكا ودينو بيتر، بسبب اهدارهما اعديد من الفرص السهلة امام الزمالك في المباراة التي اقيمت بين الفريقان مساء الثلاثاء الماضي على ارض ملعب ستاد بيتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز والتي خسرها الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

وعنف طولان ثنائي الفريق بشده بسبب اهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمي محمد أبوجبل حارس الزمالك، والتي كانت كفيله ان تقلب نتيجة المباراة لصالح إنبي في حال استغلالهما الشكل الامثل.

وأكد طولان في حديثه مع اللاعبان انهما من العناصر الاساسية ولذك يجب ان يتم استغلال انصاف الفرص، لافتا إلى أن إنبي كان الاخطر والامثر تهديدا على المرمي معظم اوقات المباراة ولكن خبرة لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالحهم.