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تركيا تعلن «تحييد 4 إرهابيين» جنوب شرقي البلاد

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تركيا تعلن «تحييد 4 إرهابيين» جنوب شرقي البلاد تركيا تعلن «تحييد 4 إرهابيين» جنوب شرقي البلاد

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حيدت قوات الأمن التركية «أربعة إرهابيين» من عناصر «حزب العمال الكردستاني» في إطار عمليات «أرن- 13» في ريف ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن «قوات خاصة من الدرك وبدعم من الطيران نفذت عملية ضد عناصر (بي كا كا) الإرهابي، وحيدت أربعة منهم مع أسلحتهم في ريف قضاء برفاري التابع لولاية سرت».

وأكد البيان أن العمليات لا زالت متواصلة في المنطقة لملاحقة الإرهابيين.

وبدأت وزارة الداخلية «سلسلة عمليات»أرن«ضد حزب العمال الكردستاني، في 10 يناير الماضي».

المصرى اليوم

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