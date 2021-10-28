غزل المحلة يتقدم على المصري في الشوط الأول

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نجح فريق غزل المحلة في التقدم على منافسه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وسط فاعلية هجومية أكبر لرفاق المدرب محمد عودة وجاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق هشام عادل في الدقيقة التاسعة بعدما انفرد بالمرمى.

ويدخل الفريقان منافسات الموسم الجديد في ظروف متشابهة حيث تم التعاقد مع مدير فني جديد حيث يتواجد التونسي معين الشعباني في القيادة الفنية للمصري البورسعيدي فيما اتفق غزل المحلة مع محمد عودة لخلافة خالد عيد.