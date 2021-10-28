الرابعة العراقية تحصل على حقوق نقل مباريات بطولات كأس الاتحاد الاسيوي لغاية ٢٠٢٣

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت القناة الرابعة الفضائية بالتلفزيون العراقي، في الحصول على حقوق بث بطولت الاتحاد الاسيوي بشكل رسمي، ووقّعت القناة الرابعة عقدًا من خلال شركة برو تحصل من خلاله على حقوق بث بطولات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لغاية عام 2024.

وكشف غزوان جاسم، المدير العام للقناة الرابعة العراقية، عن اطلاق قناة الرابعة الرياضية، مضيفا أن أولى البطولات المنقولة ستكون بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بدأت يوم 4 أكتوبر، وبشكل حصري على الرابعة، لافتا إلى أن تردد القناة الجديدة سيكون «11137H27500»، وتابع، اتفقنا مع مجموعة من المعلقين العرب المعروفين والمشهود لهم بالكفاءة والحضور للتعليق على المباريات.

وحصلت الرابعة العراقية بالفعل على حقوق بث مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وتبث المباريات عبر تطبيقها على الإنترنت وحساباتها على السوشيال ميديا، وفي الثالث عشر من شهر اكتوبر الحالي حصلت قناة الرابعة الرياضية على حقوق نقل الدوري السويدي الممتاز بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.