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تامر مصطفي: الأزمة المالية للمقاصة أجبرتنا على ضم لاعبين من القسم الثانى

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تامر مصطفي: الأزمة المالية للمقاصة أجبرتنا على ضم لاعبين من القسم الثانى تامر مصطفي: الأزمة المالية للمقاصة أجبرتنا على ضم لاعبين من القسم الثانى

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أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق المقاصة أن الفريق الفيومي، يعيش ظروفًا مالية قاسية بعد انسحاب شركة مصر المقاصة، وهو الأمر الذي أجبره على التعاقد مع لاعبين صغار السن، وكذلك لاعبين من القسم الثانى.

ولفت المدرب إلى انه حرص على تكوين فريق من عناصر الشباب لديهم الطموح والرغبه في تقديم مستويات متميزة، وهو الهدف الذي يسعي اليه الجهاز الفنى خلال الموسم الحالي بالرغم من قوه المنافسة.

وأوضح مدرب المقاصة أنه يلعب بالناشئين وقدم مباراة قوية ضد بيراميدز بكافة نجومه وهو أمر في غاية الصعوبة ويتمنى أن يقدم مستويات طيبة في الفترة القادمة خاصة أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وأشار إلى أنه صعد بفريق كوكاكولا للدوري الممتاز وتلقى بعدها عروض في دوري القسم الثاني ولكنه فضل خوض تجربة المقاصة بعد اتصالات وليد هويدي مدير الكرة ومسؤولي النادي.

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