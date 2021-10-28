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بعد اقرار المركزي الأوروبي تثبيت الفائدة فما هو قرار المركزي المصري ..... خبراء يجيبون

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بعد اقرار المركزي الأوروبي تثبيت الفائدة فما هو قرار المركزي المصري ..... خبراء يجيبون بعد اقرار المركزي الأوروبي تثبيت الفائدة فما هو قرار المركزي المصري ..... خبراء يجيبون

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أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة مستقرًا خلال اجتماع اليوم الخميس. وثبت المركزي الفائدة الأساسية عند 0% وفائدة الإيداع عند -0.5%.

وارتفعت أسعار الذهب بسبب إبقاء البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة مستقرًا عند الصفر، بما يضمن التزام البنوك المركزية الكبرى بخارطة الطريق النقدية، دون استجابة لآثار التضخم، الذي يرونه مرحلي في الوقت الراهن.

في سياق متصل ينتظر السوق المحلي قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي «المصري» حيث من المقرر ان يصدر عنها بيان رسمي بتحديد الفائدة اليوم الخميس 28 اكتوبر 2021 . في الوقت نفسه توقع خبراء محليين ان يتجه البنك المركزي الي اعلان تثبيت سعر الفائدة حيث ان معدل التضخم رغم ارتفاعه محليا و لكنه مازال في الحدود الامنة .

و توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن يبقى البنك المركز المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي، مرجحاً عدم تغييرها حتى نهاية العام الجاري 2021.

وأرجع محمد عبد الوهاب ذلك إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في خلال شهر سبتمبر إلى 8٪ إلا أنها مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%)، وبالرغم من أن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وأسعار الشحن، يفرض ضغوطا تضخمية على السوق المحلية الا أنها غير مؤلمة حتى الأن ولم تصل للحد الذي يدفع المركزي لاتخاذ إجراءات احترازية مسبقة للحد من الضغوط التضخمية، متوقعاً عدم تحريك المركزي المصري لأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من 2022، إلا في حالة واحدة وهي زيادة معدلات التضخم بشكل غير متوقع أو مفاجئ نتيجة المتغيرات العالمية أو الداخلية، خصوصا في ظل التصريحات الحكومية الأخيرة عن خفض فاتورة الدعم وإن لم تحدد متى سيتم هذا الخفض وبالتالى لا شيء يدعو للقلق.

في الوقت نفسه توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع هذا العام المقرر عقده الخميس اليوم الخميس.

المصرى اليوم

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