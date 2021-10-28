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يعسكر فى الاسكندرية غدًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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الزمالك يعسكر فى الاسكندرية غدًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يعسكر فى الاسكندرية غدًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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يدخل الفريق الكروي الاول بنادى ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى، معسكرا مغلقا غداً «الجمعة» في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي ستقام على استاد برج العرب، بعدما أعلن الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش الهامة، حيث يامل الجهاز الفنى لتحقيق الفوز بعد التغلب في الجولة الماضية على إنبي بهدفين نظيفين.

من ناحية أخرى أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن المحكمة الرياضية أيدت حكم الفيفا لنادى ماريتيمو ضد القلعة البيضاء، بشأن محمد ابراهيم لاعب الفريق الذي يلعب حاليا لفريق سيراميكا، وتغريم الفريق مليون يورو، وكشف في تصريحات تليفزيونية، إن المحكمة الرياضية ألزمت الزمالك بسداد المليون يورو لمارتيمو، كما أن الحكم الصادر من الفيفا ضد الزمالك نهائى.

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