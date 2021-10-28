العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

لويس إدواردو ليون رسام من كولومبيا

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

الأسد فى عيادة الأسنان

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

أقلام وبراية

لويس إدواردو ليون رسام من كولومبيا

اتفاقية سلام

الجمع بين وظيفتين لعامل النظافة

راح فين باقى الفريق؟

يوم المرأة العالمى

مظاهرة

ممنوع الاقتراب من المرمى

حرب الكورونا