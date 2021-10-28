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المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم لـ 18.4% بنهاية 2021

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المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم لـ 18.4% بنهاية 2021 المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم لـ 18.4% بنهاية 2021

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رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2021 إلى 18.4%، بدلاً من التقديرات السابقة عند 14.1%، وكذلك في العام المقبل إلى 11.8% من 7.8%.

وفي يوليو الماضي، توقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 14.1٪ بنهاية العام. وبلغ معدل التضخم السنوي 19.58٪ في سبتمبر.

وفي الأسبوع الماضي، صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16%.

لكنه قال إنه لن يكون هناك مجال كبير لمزيد من تخفيضات الأسعار هذا العام، بالنظر إلى ما وصفه بضغط الأسعار العابر على الغذاء والطاقة والواردات الأخرى.

ونزلت الليرة التركية خلال تلك اللحظات مقابل الدولار بقوة، لتهبط إلى مستويات 9.6154 ليرة/ دولار بتراجع بلغت نسبته 1.35%.

وعادت الليرة لتحوم حول أدنى مستوياتها القياسية على الإطلاق والذي تم تسجيله في 25 أكتوبر عند مستويات 9.8595ليرة/ دولار.

المصرى اليوم

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