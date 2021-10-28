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تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلى 6 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلى 6 نوفمبر تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلى 6 نوفمبر

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أجّلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس محاكمة 12 متهمًا من عناصر «داعش» الإرهابية، في اتهامهم باستهداف كمين رمسيس الأمني والخدمة الأمنية المعينة بأحد البنوك، إلى جلسة 6 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسِّست على خلاف أحكام القانون والدستور، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وقد تلقى في كنفها المتهمون تدريبات عسكرية.

المصرى اليوم

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