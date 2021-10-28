9 نقاد يختارون قائمة نهائية لأفضل الأعمال الدرامية فى 2021

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كشفت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA النقاب عن الأعمال والممثلين المتأهلين للمرحلة النهائية من المنافسة، وهى المرحلة التى ستشهد المنافسة الأشرس، حيث سيتم تقييمها من خلال لجنة منفصلة تسمى «اللجنة الذهبية».

وبدأت لجنة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA تقييم الأعمال الدرامية المصرية والعربية التى عرضت فى الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2021 سواء على الشاشات أو المنصات، ومن المقرر أن تستمر فترة التقييم حتى 10 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها اللجنة فى تقييم الأعمال التى عرضت فى الفترة من سبتمبر 2021 حتى نوفمبر 2021، ويتأهل من كل موسم الثلاثة الأعلى تقييما من كل فئة ويتم تأهيلهم للمرحلة النهائية، وهى المرحلة التى سيشارك فيها 9 متنافسين من كل فئة وسيتم اختيار الفائز منهم من خلال اللجنة الذهبية والتى ستتكون من 9 نقاد، وهى لجنة متغيرة كل دورة.

الفنانة مايان السيد - صورة أرشيفية

وجاءت قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية:

أفضل ممثل: كريم عبدالعزيز- الاختيار2, محمد فراج- لعبة نيوتن، محمد ممدوح- لعبة نيوتن

أفضل ممثلة: منى زكى- لعبة نيوتن، حنان مطاوع- القاهرة كابول، هند صبرى- هجمة مرتدة

أفضل إخراج:

تامر محسن- لعبة نيوتن، بيتر ميمى- الاختيار 2، حسام على- القاهرة كابول

أفضل سيناريو: مها الوزير- لعبة نيوتن

هانى سرحان- الاختيار 2، عبد الرحيم كمال- القاهرة كابول

أفضل أزياء: ليلى ماجد القاهرة كابول

خالد عزام لعبة نيوتن، مونيا فتح الباب الاختيار 2

أفضل مسلسل : لعبة نيوتن، الاختيار 2، القاهرة كابول .

أفضل مسلسل كوميدى: نجيب زاهى زركش، خلى بالك من زيزى

أفضل دور كوميدى- ممثل: محمد ممدوح- خلى بالك من زيزى، محمد ثروت- فارس بلا جواز

أفضل دور كوميدى- ممثلة: أمينة خليل.

أفضل ممثل دور ثان: سيد رجب- لعبة نيوتن

فتحى عبدالوهاب- القاهرة كابول

خالد الصاوى- القاهرة كابول

أفضل ممثلة دور ثان: سوسن بدر- بين السما والأرض، جميلة عوض- حرب أهلية، أروى جودة- حرب أهلية

أفضل وجه شاب: أدهم الشرقاوى - لعبة نيوتن، خالد أنور- هجمة مرتدة، معتز هشام -القاهرة كابول

أفضل وجه شاب- ممثلة

مايان السيد- لعبة نيوتن، آلاء سنان- لعبة نيوتن، مايان السيد- هجمة مرتدة

أفضل مسلسل غير مصرى

2020، على صفيح ساخن ، حارة القبة

أفضل ممثل فى مسلسل غير مصرى

قصى خولى- 2020، سلوم حداد- على صفيح ساخن، باسم ياخور- على صفيح ساخن

أفضل ممثلة فى مسلسل غير مصرى

نادين نجيم- 2020، سلافة معمار- حارة القبة، أمل بشوشة- على صفيح ساخن

أفضل تتر/ أغنية مسلسل

روحنا فى إيدينا- أحمد سعد- الاختيار 2

كل الكلام حب- مدحت صالح- هجمة مرتدة

مدد يارب- حمادة هلال- تتر بداية المداح