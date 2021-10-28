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285 عرضا مختلفاً شاهدتها لجنتا مشاهدة واختيار العروض المشاركة فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الـ28 التى أنهت أعمالها مؤخرا، وتشكلت الأعمال من 167 عرضاً دولياً أجنبياً وعربياً، و118 عرضاً مصرياً.

وتشكلت لجنة العروض الدولية من الدكتورة دينا أمين رئيساً وعضوية الفنانة لطيفة فهمى، الفنان أحمد مختار، السينوغراف الأمريكى جون هوى.

واختارت اللجنة 14 عرضاً دولياً هى «أنتيجون» اليونان، «مامى واتا» إنجلترا، «يوم عادى فى حياة الراقص جريجور» إيطاليا- الدنمارك، «كاليجولا» أوكرانيا، «اتفاقات مع الإله» ألمانيا، «ماريا زيتون» إندونيسيا، «الملهاة الأخيرة» الإمارات، «هدوء تام» البحرين، «الخنزير» السعودية، «المدينة لى» المغرب، «النسر يسترد أجنحته»، السودان، «منطق الطير» تونس، «أميديا » الكويت، «970» فلسطين.

وتشكلت لجنة اختيار العروض المصرية من الدكتورة عايدة علام، الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، الدكتور محمد سمير الخطيب، الدكتور أيمن الخشاب، الناقدين باسم صادق، ومحمد الروبى والمخرج هشام عطوة. واختارت عرض «ديفيليه» إنتاج فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى، وعرض «الجوزاء»

إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، داخل المسابقة.

وللمشاركة على الهامش اختيرت عروض «حب ترونكس» لاستوديو عزت عزت للرقص المعاصر، و«الطريقة المضمونة للتخلص من البقع» لفرقة «أبيض وأسود للفنون». وتقام الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، فى القاهرة، ومن المقرر عرض بعض المسرحيات فى عدد من المحافظات.