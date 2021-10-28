اعتبر «السوشيال ميديا» محرك الأحداث.. مؤلف «إن كبر ابنك»: وفاء عامر سر نجاح «زى القمر»

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حققت حكاية «إن كبر ابنك»، ضمن الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، نجاحًا كبيرًا مؤخرا، وهى من بطولة الفنانة وفاء عامر، ومن إخراج معتز حسام، وقال نور حمدى، مؤلف الحكاية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن تفاصيل الحكاية الدرامية، أنها ناقشت قضية اجتماعية يعانى منها المجتمع المصرى وهى فكرة زواج الأمهات، موضحاً أن الأحداث عن مشاعر الشاب العشرينى حال زواج والدته من رجل آخر بعد انفصالها عن والده، وأن هذا التصرف للأم غالبًا ما يقابله أى ابن كبر وأصبح شابًا بالرفض.

الفنانة وفاء عامر - صورة أرشيفية

وأشار «حمدى»، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الصراع فى حكاية «إن كبر ابنك»، يكمن فى أن ابن وفاء عامر التى تجسد دور أم مطلقة منذ 15 عاماً، يعيش فى حالة صراع بين تفكيره العقلانى فى أن يوافق على زواج والدته التى كرست حياتها لرعايته، بعدما انفصلت عن والده، ومن حقها التمتع بحياتها، وبين نزعته الذكورية الشرقية فى ألا يقبل ذلك.

وأضاف حمدى - وهو أحد المؤلفين الثلاثة الذين كتبوا الحكاية - أن الدراما متعطشة لهذه النوعية من الحكايات التى تناقش قضايا يعانى منها كثير من البيوت المصرية، وهى زواج الأمهات فى سن كبيرة، وأن يكون لديها ابن فى العشرين من عمره.

مسلسل «زي القمر» حدوتة «إن كبر ابنك» - صورة أرشيفية

وتابع: «الدراما انحصرت فى عدة أفكار وهى زوج الأم الذى يتحرش ببنت مراته، وفكرة زوج الأم الذى يستولى على أموالها ويحزن ابنها، فهذا غير حقيقى وحكاية» إن كبر ابنك «واقع يعيشه البيت المصرى».

وأشار «حمدى» إلى أن «السوشيال ميديا» هى محرك كبير فى حكاية «إن كبر ابنك»، وذلك كما رأينا فى مشهد المطعم، حين ظهرت «آمال» التى تلعب دورها وفاء عامر تستخدم الواتس آب لتتحدث مع صديقتها، ولتطلعها على ما يحدث بين ابنها وزوجها المستقبلى، فأصبحت «السوشيال ميديا»، سمة أساسية فى حياة الإنسان.

خلال تصوير كواليس المسلسل

وأعرب «حمدى» عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها عن حكاية «إن كبر ابنك»، لافتاً إلى أن الجمهور أصبح يتابع الأعمال التى تناقش قضايا المجتمع.

وأضاف: وفاء عامر دورها موفق بشكل كبير، وتقمصت الشخصية تماماً، فهى جزء كبير من نجاح العمل، وهى اختيار مناسب لصيغة الأم، لأنها امرأة جميلة وفنانة محافظة على أناقتها.

خلال تصوير كواليس المسلسل

وتابع: أصبحت المسلسلات ذات الحلقات المنفصلة المتصلة مسيطرة على الدراما المصرية، وهذه أكثر الأعمال التى تلقى نجاحًا وشعبية بين الجمهور، وتتيح طرح أكثر من قضية يستفيد منها المجتمع، كما رأينا فى مسلسل «زى القمر» بحكاياته المنفصلة.