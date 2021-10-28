بـ323 مليون دولار ومزود بمهبط طائرات.. ثالث أغلى يخت في العالم يصل الغردقة (صور)

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رصدت «المصري اليوم» بالصور استقبال ميناء الغردقة البحري واحدًا من أغلى وأفخم اليخوت السياحية العالمية، وهو يخت سوبر YACHT A المملوك لـ الملياردير الروسي ألكسندر ميلنيشنكو وزوجته، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار.

اليخت مزود بمهبط للطائرة، ويعد ثالث أفخم اليخوت عالميًا، حيث تم إنهاء إجراءات وصوله للميناء والرسو على الرصيف البحري للميناء، في زيارة سياحية لمدينة الغردقة، قادمًا من ميناء بورسعيد.

يبلغ طول اليخت 140 مترًا وبه 3 حمامات سباحة، ومزود باتصالات بالقمر الصناعي، ومن المقرر أن يصل مالك اليخت للغردقة خلال أيام.

ويشبه تصميمه الأصلي السفن الحربية، وهو مثال للرفاهية، حيث يضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى 6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربع حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.

وتتميز الأسطح ذات المرايا على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية، في حين أن الأثاث والأواني الزجاجية وأدوات المائدة مصنوعة من الكريستال الفرنسي، يضم مهبطًا لطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى 3 حمامات سباحة، أحدها من الزجاج، يقع أسفل الديسكو.

ويستوعب اليخت السياحي مبيت ما يصل إلى 14 ضيفًا ويضم مساحة كافية لـ 42 شخصًا من أفراد الطاقم.