أخبار عاجلة

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة -
شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان -
وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية -
وزير الأوقاف: مساحة الحرية والديمقراطية في عهد السيسي مكنتنا من تناول موضوعات محظورة -
مدرب الناشئين بالأهلي: استحضرنا روح القمة لحسم مواجهة الدراويش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بـ323 مليون دولار ومزود بمهبط طائرات.. ثالث أغلى يخت في العالم يصل الغردقة (صور)

Print
بـ323 مليون دولار ومزود بمهبط طائرات.. ثالث أغلى يخت في العالم يصل الغردقة (صور) بـ323 مليون دولار ومزود بمهبط طائرات.. ثالث أغلى يخت في العالم يصل الغردقة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم» بالصور استقبال ميناء الغردقة البحري واحدًا من أغلى وأفخم اليخوت السياحية العالمية، وهو يخت سوبر YACHT A المملوك لـ الملياردير الروسي ألكسندر ميلنيشنكو وزوجته، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار.

اليخت مزود بمهبط للطائرة، ويعد ثالث أفخم اليخوت عالميًا، حيث تم إنهاء إجراءات وصوله للميناء والرسو على الرصيف البحري للميناء، في زيارة سياحية لمدينة الغردقة، قادمًا من ميناء بورسعيد.

يبلغ طول اليخت 140 مترًا وبه 3 حمامات سباحة، ومزود باتصالات بالقمر الصناعي، ومن المقرر أن يصل مالك اليخت للغردقة خلال أيام.

ويشبه تصميمه الأصلي السفن الحربية، وهو مثال للرفاهية، حيث يضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى 6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربع حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.

وتتميز الأسطح ذات المرايا على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية، في حين أن الأثاث والأواني الزجاجية وأدوات المائدة مصنوعة من الكريستال الفرنسي، يضم مهبطًا لطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى 3 حمامات سباحة، أحدها من الزجاج، يقع أسفل الديسكو.

ويستوعب اليخت السياحي مبيت ما يصل إلى 14 ضيفًا ويضم مساحة كافية لـ 42 شخصًا من أفراد الطاقم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021»

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021»

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية