4 وظائف تُشعل ميركاتو المدربين في أوروبا

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يسيطر الغموض على مصير عدد من المدربين في كبار الأندية الأوروبية فضلًا عن فرق قررت الإطاحة بمدربيها والبحث عن مدرب جديد.

وفيما يلي يستعرض المصري اليوم أبرز الفرق الباحثة عن مدرب جديد وأبرز المرشحين لتولي المهمة

نيوكاسل

قررت إدارة نيوكاسل الاستغناء عن خدمات المدرب ستيف بروس وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي جعلت الفريق في المركز قبل الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسعى الإدارة الجديدة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى التعاقد مع مدرب على مستوى طموحتها خاصة في ظل الصفقات المقترحة في الشتاء المقبل.

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واقترب البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب روما السابق، من تولي القيادة الفنية للفريق بجانب مفاوضات أخرى مع ستيفن جيرارد مدرب راينجرز الإسكتلندي وبريندان روجرز مدرب ليستر سيتي.

مانشستر يونايتد

تطالب جماهير مانشستر يونايتد برحيل مدرب الفريق الأول سولشاير بعد عددًا من النتائج الكارثية التي كان اخرها الهزيمة أمام ليفربول لخماسية نظيفة.

سولشاير خلال مباراة مانشستر يونايتد و إيفرتون في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، أن قرار إقالة سولشاير تم اتخاذه بالفعل وسيتم الإعلان عنه عقب المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الإيطالي كونتي مدرب تشيلسي وإنتر ميلان السابق، قائمة المرشحين لتدريب الشياطين الحمراء وسط ترشيحات أخرى للفرنسي زين الدين زيدان صاحب الثلاثية التاريخية مع ريال مدريد.

برشلونة

قررت إدارة برشلونة الإطاحة بالهولندي رونالد كومان أمس الأربعاء، عقب الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد في الدوري الإسباني، وتم اسناد المهمة لفريق الشباب بشكل مؤقت.

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وزعمت تقارير صحفية كتالونية أن الإدارة قد توصلت لتفاهم مع نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز لقيادة البارسا خلال المرحلة المقبلة.

باريس سان جيرمان

لم يقدم فريق باريس سان جيرمان الأداء المتوقع منه حتى الآن رغم امتلاكه لأبرز نجوم العالم خاصة فيما يتعلق بالجانب الهجومي الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيما ردا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

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ويرى عدد من الخبراء أن المشكلة الحقيقية في الفلسفة الخططية التي ينتهجها المدرب الأرجنيتني بوكيتينو وهو ما قد يقربه من الرحيل والاستعانة بخدمات زين الدين زيدان أو أندريه بيرلو.