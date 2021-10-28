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وزير الدفاع يهنئ رئيس الأركان الجديد ويشيد بجهود القوات المسلحة في حماية الحدود

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وزير الدفاع يهنئ رئيس الأركان الجديد ويشيد بجهود القوات المسلحة في حماية الحدود وزير الدفاع يهنئ رئيس الأركان الجديد ويشيد بجهود القوات المسلحة في حماية الحدود

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شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، المرحلة الرئيسة للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية، والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني.

وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة، أكد خلالها على «الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني، ليظل دائماً على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي للحفاظ على الوطن وصون مقدساته».

وبدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوي لعناصر المظلات، تلى ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية، وباستغلال التمهيد والنيران قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وذلك بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات، وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

وأشاد الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وأداء المهام ‏القتالية والنيرانية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية ‏والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات.

كما ‏ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين في المشروع، لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات ‏التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الإنضباط والتفانى في أداء ‏مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره وسلامة أراضيه ‏

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى، وقدم القائد العام التهنئة للفريق ‏‎‏ أسامة ‏عسكر لتوليه منصب رئاسة الأركان متمنياً له التوفيق في إستكمال مسيرة نجاح القوات المسلحة ‏على كافة الأصعدة، كما وجه الشكر والتقدير للفريق ‏‎/‎‏ محمد فريد رئيس أركان حرب القوات ‏المسلحة السابق على جهوده طوال الفترة الماضية في دعم القوات المسلحة بما يمتلكه من خبرات ‏علمية وعملية في مختلف المجالات العسكرية، وأثنى القائد العام على جهود القوات المسلحة في ‏حماية حدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.‏

المصرى اليوم

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