أخبار عاجلة

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة -
شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان -
وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية -
وزير الأوقاف: مساحة الحرية والديمقراطية في عهد السيسي مكنتنا من تناول موضوعات محظورة -
مدرب الناشئين بالأهلي: استحضرنا روح القمة لحسم مواجهة الدراويش -
الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة -
معسكر المنتخب ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية الدولية

Print

وزير الرياضة يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية الدولية

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية ، بالدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته الرسمية لمقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جوانب التعاون بين الجانبين والبرامج المشتركة القادرة على تحقيق الأهداف الأولمبية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وعضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية، وعضو الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضوا مجلس الإدارة: ياسر المسحل، وأضواء العريفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء