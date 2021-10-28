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جامعة الأقصر تعقد 3 ندوات دينية لتحصين الطلاب من الأفكار المغلوطة

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جامعة الأقصر تعقد 3 ندوات دينية لتحصين الطلاب من الأفكار المغلوطة جامعة الأقصر تعقد 3 ندوات دينية لتحصين الطلاب من الأفكار المغلوطة

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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر- إدارة النشاط الاجتماعي، ندوات توعوية دينية بالكليات، بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر، لتوعية الطلاب وتحصينهم من الأفكار المغلوطة والهدامة وعلاجها وغرس القيم والأخلاق في نفوس الشباب، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

تضمن برنامج خطة التوعية الدينية عن شهر أكتوبر الجاري، خلال الفترة من 25 حتى 27، عقد ثلاث ندوات بكليات الآثار والفنون الجميلة والألسن،ألقاها كلا من الشيخ محمد عبدالعظيم ابراهيم، والشيخ عبدالشافى ابو الوفا، والشيخ على أحمد على، في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لتشكيل الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

المصرى اليوم

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