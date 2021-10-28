عاطف محمد عبدالمجيد يكتب: كأنّي أقول: تعالى إلىَّ (شعر)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تعالى»

سأبقى أحبّكِ

حتى رحيلى

«سأبقى أحبكِ» وعدًا علىَّ

وإنْ قلتُ يومًا

دعينى وشأنى

كأنى أقول:

تعالى إلىَّ.

«رقة خادعة»

هلْ ضحكتْ عليكَ المدينةُ

يا صديقى

بنسائها اللاتى تُلطّخُ الألوانُ وجوههنَّ؟

بنسائها اللاتى يقابلنكَ بدلال مُزيف

برقةٍ خادعة

وكذب مقيم؟

ها أنتَ تسكنُ هنا منذ عشرين عامًا

باللهِ عليكَ هل رأيتَ فى روعة حبيبتكَ الأولى؟

فى بهاءِ جارتكَ الحسناء؟

فى رقّة وبساطة زميلاتك

فى الابتدائى والاعدادى

اللاتى كُنَّ يتسابقنَ بهداياهنَّ إليكَ

كى ينلْنَ قلبكَ الطيب؟

«ليس صعبًا»

قلبكِ الذى أحبَّه

اجْعليهِ يكرهه بشدة

الأمر ليس صعبًا

ولا مستحيلًا

كما تتصورين

عليكِ فقط

تدريبه على ذلك

حتى العواطف

يمكن ترويضها.

«أحمق»

ها أنا أرجوكِ

أنْ تظَلّى على أملكِ

فى بقائنا معًا

إلى الأبد

فأنا أحمق

وربما أغتال ما بيننا

فى لحظةٍ واحدةٍ

بغباءٍ شديدْ.

«خطأ طبى»

معْذرةً يا أصْدقائى

إذْ إثْرَ خطإٍ طبيٍّ

على يدِ جرّاحٍ

سامحه الله كثيرًا

تحوّلَ قلبى

إلى قطعةٍ مِن حَجَرٍ صُوّان

لذا لا تلومونى

حين أعاملكم بغلظةٍ

أو حين لا أشعر بكم

كعادتى بكم

مرّةً أخرى أقول لكم:

معذرةً يا أصدقائى

حين أخبركم أنّ هذا الجرّاح

هو ما فعلتموه أنتم بى.

«قلب امرأة»

مَن قال إنّى أحْتاجُ

إلى جمالِ امْرأةٍ استثنائيٍّ

يَذْبُلُ ما إنْ أعتادُ على وجوده

أمامى كلّ يومٍ؟

مَن قال إنى أحتاج إلى قوامِ امرأةٍ

يُبْهرُ كلَّ رجالِ العالم

فيسيلُ لعابهم

ما إنْ تمرُّ على مقْربةٍ منهم؟

مَن قال إنى أحتاج إلى امرأةٍ ثريَّةٍ

وأنا الذى يكْرهُ النقودَ

كُرْهَ أحدنا للحظةِ موْته؟

أنا فقط أحتاجُ إلى

عقْلِ امرأةٍ يفْهم صَمْتى

قبْلَ كلامى

مثلما أحتاج إلى قلْبِ امرأةٍ

لا يسْكنُ فيه سواى.

«فقْد روح»

ما الذى يَجْعلُكِ تَشْعرينَ أنَّنى

سَأبْتعدُ عنْكِ ذاتَ يوْمٍ؟!

هلْ سَمعْتِ مِنْ قبْلُ

عنْ أَحدٍ فارَقتْهُ روحُهُ

ثمَّ ظلَّ بَعْدَها

على قيْدِ الحيَاةْ؟!

«لِمَ تندهشون؟»

لمْ أَقُلْ لكمْ ذاتَ يوْمٍ

إنّنى ملاكٌ

كما

لمْ أكْذبْ عليْكمْ

وأخبركُمْ أنّى معْصومٌ مِن الخطأْ

فلِمَ تنْدهشونَ يا سادة

حينَ تسمعونَ عن خطأٍ

ارْتكبْتُه ذاتَ حينْ؟!

«كما أريد»

يا رب..

اجعلْنى إلهًا

لنصف ساعةٍ فقط

وأعدك

ألا أدمّر الكون،

ألا أغيّر دستور حكمه،

فقط

لأشكّل أنثاى كما أريدْ.

«ابتسم لنفسك»

صباحًا

ابتسمْ لنفسكَ

كافئْها بكلمةٍ حنون

ضعْ يدكَ على كتفها

حنانًا ومحبةً

وامزح معها

كأنها حبيبتكَ الوحيدة

قَبّلها كثيرًا

عانقْها

ظِلْ بين ذراعيها

حتى تستريح من عناء الآخرين

تحدّثْ معها وحدها

ولا تفكّرْ كثيرًا

فى ما لنْ يجىء

أما آنَ لك

أن تكتفى بكَ عن الجميع!

«وحدكِ»

وحدكِ تسكنين «جُوّاى»

فلا تقلقى

خاصة

وكلُّ النساء سواكِ

فشلْنَ فى اقتناصِ فؤادى

وِصرْنَ جميعًا

لا يُشعلْنَ رغبتى

فى أى شىء.

«مركبة فضائية»

أنا لستُ محطةَ باصٍ

يا صديقى

تتوقف عندها وقتما تريد

وتغادرها متى تريد.

أنا مركبة فضائية

خرجتْ عن نِطاقِ الجاذبيةِ

ولنْ تعودَ إليْهِ مرةً أخْرى.

«ليتهم»

الذين ينتقدون أفعالى

يرتكبون جرائم شنيعةً

أعرفها كلها

غير أنهم لا يعرفون ذلك

مثلما يظنون أنفسهم أنبياء

معصومين من الخطأ

أو ملائكة أُنزلوا من السماء

ليتهم يتخلون قليلًا عن حماقتهم

ويرون أنفسهم على حقيقتها

كما يروننى

ليتهم ينشغلون بما يرتكبونه سرًّا

بعيدًا عن أعين الآخرين

ويتركوننى

أمارس أخطائى البسيطة

التى لا علاقة لهم بها

مطلقًا

أمام الجميع.