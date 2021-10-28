وجيه أحمد إبراهيم يكتب: جحيم.. امرأة جميلة (قصة)

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فى طريقى لمطار شارل ديجول، توقفت بسيارتى عند إشارة المرور فى شارع ريفولى على مقربة من متحف اللوفر، فى باريس، حينما رأيته مصادفة على الرصيف المقابل يحتضن امرأة ويقبلها بشغف.. ليس بالغريب أن يقبّل رجلٌ امرأةً فى الطريق، فهو شىء عادى فى أوروبا وخصوصا فى باريس.. الشىء غير العادى أن من رأيته صديقى الفرنسى الذى لم يمض على حفل زواجه الذى حضرته سوى سنة.

كانت الصدمة مفاجأة لى.. لأنى مازلت أتذكر كم كان فخورا وهو يقدم لنا عروسته الجميلة أول مرة ولا أعرف أحدا لم يحسده عليها.. ويتمنى أن يكون مكانه برفقة تلك الإيطالية الفاتنة.. سبب صدمتى أن المرأة التى كانت بصحبته والتى يقبلها بشغف لم يكن فيها أى مسحة من الجمال... بعد زواجه، لاحظنا نحن أصدقاءه قلة مشاركته لنا فى لقاءاتنا، وتطوع كل واحد منا لتبرير وقوعه فى حبها بسبب جمالها وحيويتها.

فى الطائرة، أفقت من تأملاتى على صوت يدعونا لربط الأحزمة ومع التمنيات برحلة ممتعة فى الطريق لنيويورك، ورغم أننى فى كل مرة أجد نفسى فى الطائرة فوق المحيط فى طريقى لنيويورك.. تجتاحنى مشاعر اللهفة والشوق طوال الوقت... كما لو كانت أول مرة أعبر فيها المحيط... إلا أننى قضيت الثمانى ساعات فى الطائرة حتى وصلنا غارقا فى التفكير فيما رأيت غصبا عنى.. وأنا غير مصدق ما رأيت.. كيف لرجل متزوج من امرأة جميلة مثلها تكون له علاقة بامرأة أخرى دميمة؟!.

عبثًا، حاولت إزاحة صورة صديقى وهو يقبل تلك المرأة بمحاولة مشاهدة فيلم أحبه.. ظلت الصورة تلاحقنى. رأيت على الشاشة أمامى اقتراب الطائرة من سماء نيويورك... شعرت بالحرارة والرطوبة بمجرد خروجى من المطار.. عبرت سيارة التاكسى جزيرة مانهاتن ببطء كالعادة، مازال الناس يتحركون بسرعة وكأنهم أشبه بالإنسان الآلى... حينما صعدت لغرفتى فى الأوتيل اجتاحتنى فجأة رغبة قوية للذهاب إلى جزيرة أليس، حيث يوجد متحف الهجرة، حيث كان يصل هناك زمان كل المهاجرين الذين يسافرون فى مخازن موؤنة السفن على أمل قبولهم فى أمريكا، لا أعرف كم مرة ذهبت هناك، كم مرة وقفت فى الصالة الرئيسية للمتحف أتأمل صور مهاجرى ذلك الزمن البعيد وعلى وجوههم مظاهر البؤس والشقاء، والبعض منهم يحمل أمتعتهم فى «بقجة»، استقللت سيارة تاكسى أقلتنى لميدان بيترى جنوب جزيرة مانهاتن حيث ميناء نيويورك، لكى أستقل السفينة للذهاب إلى جزيرة أليس... طلبت منى السيدة التى كانت تقف بجوارى على سطح السفينة أن ألتقط لها صورة، حاولت أكثر من مرة لكنى فشلت بسبب اهتزاز السفينة، ولأن الإيشارب الذى تضعه على رأسها كان يغطى وجهها بفعل الرياح... وفى النهاية قالت لى ولا يهمك.

فى الأيام التالية، انشغلت كعادتى حينما أكون فى نيويورك بالتسكع فى الشوارع دون هدف معين.. من جنوبها لشمالها، والتمشية فى سنترال بارك ساعة الصباح المبكر. لكن بمجرد ما أعود لغرفتى فى الأوتيل أفكر فى صديقى وأستغرب... وأتساءل بينى وبين نفسى: هل معقول ما رأيته؟.

بعد عودتى من نيويورك.. اتصل هو بى ليسألنى عن رحلتى وقال لى: ممكن أشوفك.. قلت له: عدى علىّ فى المنزل وقتما تحب.. قال لى: أفضل أن نلتقى خارج البيت..

حينما التقينا.. قال لى: هل ممكن تساعدنى وتقنع كلوديا بالطلاق الودى بدون مشاكل؟

كانت مفاجأة لى.. لم أخبره أننى رأيته.. لكنى سألته إن كان بإمكانى أن أصلح بينهما.. وذكرته بسعادته يوم أن عرّفنا عليها...

لاحظت أنه جاهد لحظة للتنفس لكى يكبح انفعاله، ثم قال: مستحيل، لن أعود للجحيم مرة أخرى.. باستغراب سألته عن أى جحيم يتحدث. راح يحكى لى: أنتم شايفين الظاهر وبس الجمال دا صورة، تتصور أعود كل يوم للمنزل لأجدها حاطة ماسك على وجهها مرة خيار وزبادى.. ومرة أفوكادو، وكل يوم بوصفة جديدة وكريم خاص للجسم والمفروض على أن أنام بجوارها هكذا، حاولت أكثر من مرة أن ألفت نظرها، دون جدوى، لا أستطيع أن أقبلها أو أحتضنها بشكل طبيعى.. إذا عادت من عند الكوافير ممنوع لمس شعرها، الأكل بحساب علشان ما يزيدش وزنها.. باختصار، لا أراها على طبيعتها إلا فى الخارج.

حاولت بشتى الطرق التنصل من تلك المهمة، لكنه توسل إلىّ أن أساعده بحجة أنها تثق بى.. كان إصراره على طلب مساعدتى للطلاق يزيد من عبء ما ينتظرنى.

اتصلت بها وسألتها ما إذا كان من الممكن أن نلتقى، رغم أننى لا أعرف كيف سوف أفتح معها النقاش حينما سنلتقى. واتفقنا على موعد فى مقهى قريب من مكتبها.

حينما جلسنا، سألتنى ونحن فى انتظار القهوة على التراس عن رحلتى فى نيويورك، ثم تطلعت بوجهى قائلة: فيه مشكلة.. وجدت نفسى مضطرا للدخول فى الموضوع دوغرى دون مقدمات. نقلت لها رغبة صديقى فى الطلاق الودى.. ظلت لفترة تمعن النظر شاردة، شعرت بحزنها المفاجئ، فتحت حقيبة يدها ثم أخرجت علبة السجائر وأشعلت سيجارة وأخذت نفسا عميقا ثم فوجئت بها تقول لى بكل بساطة: ماعنديش مانع.

حينما سلمت عليها مودعا ورغم الموقف التراجيدى، وجدت نفسى غصبا عنى أتمتم ساخرا: يالا الهول- فى سرى- ماسك خيار وزبادى على وجه المرأة أصبح أحد الأسباب الآن فى طلب الطلاق!!.