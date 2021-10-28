أخبار عاجلة

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة -
شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان -
وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية -
وزير الأوقاف: مساحة الحرية والديمقراطية في عهد السيسي مكنتنا من تناول موضوعات محظورة -
مدرب الناشئين بالأهلي: استحضرنا روح القمة لحسم مواجهة الدراويش -
الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة -
معسكر المنتخب ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المغارة».. كنيسة تحكي ذكريات العائلة المقدسة

Print
«المغارة».. كنيسة تحكي ذكريات العائلة المقدسة «المغارة».. كنيسة تحكي ذكريات العائلة المقدسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كنيسة المغارة الأثرية توجد فى منطقة بابليون بمصر القديمة، وقد اختلف المؤرخون حول موعد تأسيسها ولكن أكثر الروايات أرجعتها إلى القرن الرابع الميلادى. وتم تشييدها فوق المغارة المعروفة بأبى سرجة.

كنيسة المغارة الأثرية

وقد أقامت فيها العائلة المقدسة مدة ثلاثة أشهر تقريبًا، ذُكر أن سبب اختيار العائلة المقدسة تلك المنطقة هو وجود الكثير من اليهود بها.

كنيسة المغارة الأثرية

والمغارة أسفل أرضية الكنيسة العلوية بحوالى ثلاثة أمتار، ولها مدخلان بدرجات سلالم، أحدهما من الجهة الجنوبية بجوار بئر كانت تشرب منها العائلة المقدسة، ولاتزال موجودة وبها ماء على عمق ثلاثة أمتار، والمدخل الثانى من الجهة الشمالية.

كنيسة المغارة الأثرية

واكتُشفت الأرضية الأصلية للمغارة وقت إقامة العائلة المقدسة وتمت تغطيتها بزجاج لتظهر للزائرين.

كنيسة المغارة الأثرية

وتُعتبر «المغارة» أهم ما يميز الكنيسة ويضعها فى مرتبة تنافسية مع الكنيسة المعلقة بالجوار، حيث لها قدسية خاصة لاستقرار العائلة المقدسة بها، وهو ما أذاع شهرتها عالميًا، فجعلها قبلة السياح من كل مكان.

كنيسة المغارة الأثرية
كنيسة المغارة الأثرية
كنيسة المغارة الأثرية
كنيسة المغارة الأثرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي.. «الداخلية» تنعش خزينة الدولة بـ15 مليار و275 مليون جنيه

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021»

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021»

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية