«إحالة المتغيبين للتحقيق».. صحة الشرقية تفاجئ العاملين بوحدة طب أسرة في أبوحماد

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، بزيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بصفط الحنة، التابعة للإدارة الصحية بأبوحماد، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار متابعته المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تابع تطعيم المواطنين المترددين على الوحدات الصحية بلقاح فيروس كورونا، موجهاً بتسجيل المواطنين على موقع التسجيل الإلكتروني التابع للوزارة قبل التطعيم، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، كما تابع خدمات الرعاية الأولية والتطعيمات الروتينية المقدمة للمواطنين، وأيضاً مؤشرات أداء العمل بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتبين غياب ٥ أفراد من العاملين بالوحدة، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.