محافظ المنيا: تنفيذ 77% من شبكات مياه وصرف صحي «حياة كريمة»

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الانتهاء من أعمال مد وإحلال شبكات المياه والصرف الصحي بنسبة 77% من إجمالي 192 مشروع، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قري الريف المصري.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيًا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

وأكد المحافظ على أهمية تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لبحث متطلبات المواطنين والعمل على سرعة تنفيذها، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ لكافة المشروعات كل بنطاق مركزه.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لكافة الجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال بصفة العموم، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز الطبيعي، وجهاز التعمير بصفة الخصوص، للإسراع في إنجاز الأعمال في تنفيذ المشروعات بنطاق المراكز المستهدفة من أعمال التطوير وتشمل 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابع.

وناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، حيث تم مناقشة قطاعات “مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – مجمعات الخدمات – الكباري – الإسعاف – الصحة – الشباب والرياضة”، مشيراً إلى انه يتابع عن قرب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

كان محافظ المنيا أجرى جولة تفقدية خلال الأسبوع الجاري، بقري مركز العدوة شمال المحافظة، حيث شملت الجولة المرور على محطة معالجة الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا، أعمال الصرف الصحي بقرية المسيد، تفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة تعليم أساسي المسيد، الوحدة الصحية بعطف حيدر للتأمين الطبي الشامل، كما تم معاينة موقع خدمات المجمع الزراعي، ومتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية عطف حيدر، مركز شباب قرية عطف حيدر، وتفقد إنشاء مركز شباب بني وركان، إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الابتدائية، تأهيل الوحدة الصحية بني وركان.