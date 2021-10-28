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إقبال سياحى متزايد على صالة الأعمدة في الكرنك شرق الأقصر

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إقبال سياحى متزايد على صالة الأعمدة في الكرنك شرق الأقصر إقبال سياحى متزايد على صالة الأعمدة في الكرنك شرق الأقصر

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شهدت صالة الأعمدة بمعابد الكرنك إقبالا سياحيا متزايد لمشاهدة لمشاهدة أكبر صالة أعمدة في العالم تتكون من 134 عمودا على شكل زهرة اللوتس المفتوحة، والمقفولة والاستمتاع بجمال الألوان التي أبرزها المرممين المصريين ضمن المشروع القومى لإعادة ترميمه وتطويره ضمن خطة وزارة الآثار في مختلف المناطق الأثرية وإعادة ألوانها الأصلية كما تركها المصرى القديم، ضمن الأفواج السياحية القادمة لمدينة الأقصر، لزيارة معابد الكرنك وباقى المزارات السياحية في الأقصر كما شهدت المدينة وصول عدد كبير من الحافلات السياحية، التي تقل آلاف من السياح، قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات «اليوم الواحد».

استمرت المدينة بمناطقها الأثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف.

كما طاف السياح حول الجعران المقدس وملامسته والدعاء لتحقيق الأمنيات التي يحلمون بها. وأعرب السياح عن سعادتهم بالتواجد على أرض الحضارات مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية.

من جانبه أعرب الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، عن سعادته التدفقات السياحية القادمة من مختلف الجنسيات والأسواق العالمية لمشاهدة الآثار والمشروعات الأثرية العملاقة بالأقصر ومختلف المحافظات مؤكدا أن هناك تنسيق كبير مع عدد من الأسواق لقدوم أعداد جديدة منها للاستمتاع بالسياحة الثقافية، بجانب ما يحققه الاستعداد لافتتاح طريق الكباش من شغف لمشاهدته ومتابعة الاحتفالية المرتقبة.

المصرى اليوم

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