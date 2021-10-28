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مجلس الأمن يطالب بحكومة مدنية في السودان

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مجلس الأمن يطالب بحكومة مدنية في السودان مجلس الأمن يطالب بحكومة مدنية في السودان

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دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى عودة حكومة يديرها مدنيون في السودان، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل في الأيام الماضية، ثلاث مرات، في اعتماد بيان موحد بين الأحداث الأخيرة في السودان بسبب تباين الآراء بين الدول الأعضاء.

وتوصل الأعضاء إلى صيغة توافقية تدعو إلى عودة حكومة يديرها مدنيون، مع الإعراب عن القلق العميق إزاء الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني.

وجاء في نص البيان: “يدعو أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية”.

المصرى اليوم

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