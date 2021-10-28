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واشنطن تفرض عقوبات على 3 لبنانيين

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واشنطن تفرض عقوبات على 3 لبنانيين واشنطن تفرض عقوبات على 3 لبنانيين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 3 لبنانيين (رجلي أعمال وعضو بالبرلمان اللبناني) لضلوعهم في أنشطة تقوض "حكم القانون" وأكدت أن "العقوبات المفروضة على لبنانيين بمثابة دعوة لساسة البلاد إلى النأي عن المحسوبية والفساد وإيلاء الأولوية لاحتياجات الشعب."

وكانت الخزانة الأمريكية، قد اتهمت أمس الأربعاء، حزب الله بالسعي إلى "إساءة استغلال النظام المالي العالمي عبر تأسيس شبكات عالمية من الممولين لدعم نشاطه الإرهابي".

وطالبت الولايات المتحدة حكومات العالم، مايو المنصرم، باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية المدعومة من إيران.

في حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.


الوطن السعودية

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