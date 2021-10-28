سماء الأقصر تتزين بـ 19 رحلة بالون تقل 380 سائحًا أجنبيًا

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تزينت سماء مدينة الأقصر، الخميس، بـ 19 رحلة بالون طائر على متنها 380 سائحًا من مختلف الجنسيات، وذلك مع تحسن الأحوال الجوية بمدينة الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 مترًا فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال الطيار محمود بدوي، بشركات البالون الطائر، إن سماء المدينة تزينت اليوم بـ 19 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.