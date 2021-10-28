إحباط محاولة انقلاب في فرنسا

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أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الأمن الداخلي الفرنسي أحبط محاولة انقلاب في البلاد.

وبحسب ما نشرت صحيفة «لي باريزيان» الفرنسية، فقد تم التخطيط لتغيير السلطة في فرنسا من قبل النائب السابق لحزب الحركة الديمقراطية ريمي دايه، الذي تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بتنظيم هجمات على مراكز التطعيم وأنصاره.

وبنتائج التحقيقات، تم التوصل إلى قيام دايه بإنشاء «مجتمع إرهابي» له شبكة من الفروع في جميع أنحاء البلاد، والتي ضمت ضباطا حاليين ومتقاعدين من الشرطة والدرك والجيش. بناء على تحليل المراسلات بين المشاركين في المؤامرة، حدد المحققون ما لا يقل عن 36 «نقيبًا»، كل منهم مسؤول عن منطقته.

وبحسب التحقيق، فقد خطط أنصار دايه لاستخدام دروع الشرطة والمتفجرات للاستيلاء على قصر الإليزيه ومباني مجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة القوات المسلحة، وكذلك بعض القنوات التلفزيونية أو الإذاعات من أجل بث دعايتهم من هناك، وسميت الخطة بـ«عملية لازور».

ووجهت السلطات الفرنسية، بحسب بي بي سي تهمة التخطيط لانقلاب وأعمال عنف أخرى لليميني المتطرف، ريمي داييه، المعروف بترويجه لنظرية المؤامرة.

ويتهم داييه بتشكيل جماعة متطرفة مهمتها التخطيط لسلسلة من الهجمات تستهدف الدولة الفرنسية.

وجاء في تقارير إعلامية فرنسية أنه «جند عسكريين في محاولة للسيطرة على القصر الرئاسي في باريس».

ونفى محامي دايي هذه التهم، واصفاً موكله بأنه «سجين سياسي».

وكان داييه، البالغ من العمر 54 عاماً، قياديا في حزب سياسي من تيار الوسط، ولكنه أصبح بعدها شخصية مؤثرة في الدوائر المروجة لنظرية المؤامرة في فرنسا.

ويحاكم الرجل أيضاً في قضية أخرى بتهمة اختطاف طفلة عمرها 8 أعوام بطلب من أمها شرقي فرنسا في أبريل/ نيسان.

وقد عثر على الطفلة سالمة مع أمها في سويسرا بعد 5 أيام من أخذها من بيت جدتها.

وأصدرت السلطات الفرنسية بعدها مذكرة توقيف دولية ضد داييه الذي كان يقيم مع عائلته في ماليزيا. ورحلته السلطات الماليزية بحجة انتهاء صلاحية تأشيرته، واعتقلته الشرطة الفرنسية لدى عودته إلى البلاد في يونيو حزيران.

ونفى داييه في تصريح لقناة تلفزيونية فرنسية اختطاف الطفلة، قائلاً إنه «أعاد الطفلة إلى أمها بطلب من الأم».