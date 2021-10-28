«بطلة وطنية» من القرن الإفريقى.. «سناء» الصومالية: أواجه الخوف بـ«سلاح الفن»

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كان الفن التشكيلى من بين المحظورات و«التابوهات» التى كانت ممنوعة على مدى عقود من الصراع والتطرف الذى سيطر على الفنون فى الصومال.

غير أن فنانة نادرة المثال، عمرها لا يتجاوز واحدًا وعشرين عامًا، ظهرت فى هذه الدولة «شديدة التحفظ» والتى تقع فى القرن الإفريقى، ولكنها واجهت مزيدًا من المعارضة أكثر من غيرها.

اسمها سناء أشرف شريف محسن، تعيش وتعمل وسط أنقاض بيت خالها المتهدم، والذى تعرض لتدمير جزئى فى سنوات الحرب التى اجتاحت العاصمة الصومالية مقديشيو.

سناء تواجه الدمار والصراع بالرسم وتعيد تشكيل الوعى بقضايا بلادها

ورصدت وكالة «أسوشيتد برس» فى تقرير لها المشوار الفنى الشاق الذى خاضته سناء، قائلة إنه على الرغم من التحديات التى من بينها اعتقاد بعض المسلمين بأن الإسلام يمنع تجسيد ورسم الأشخاص، فضلًا عن البحث عن فرش الرسم وغيرها من المواد والخامات اللازمة لإنجاز عملها، إلا أنها كانت تشعر بالتفاؤل.

وقالت الفنانة الصومالية: «أحب عملى وأعتقد أننى أستطيع أن أساهم فى إعادة بناء وإحلال السلام فى بلادى».

وحرصت سناء على تحطيم «حاجز النوع» الذى يفرق بين الذكر والأنثى، كى تنخرط فى مهنة يسيطر عليها الذكور، حسبما قال أستاذ الفنون بالجامعة الوطنية الصومالية، عبدى محمد شعيب، مشيرًا إلى أنها واحدة من فنانتين اثنتين فقط يعرفهما فى الصومال، فى حين تعيش الثانية فى المنطقة المنفصلة بأرض الصومال، وهى جمهورية مستقلة ولكنها لا تحظى بالاعتراف الدولى.

سناء تواجه الدمار والصراع بالرسم وتعيد تشكيل الوعى بقضايا بلادها

وقال إن سناء، رغم هذه الظروف، تعتبر «متفردة»، لأن أعمالها الفنية تجسد الحياة المعاصرة بأسلوب إيجابى وتسعى إلى بناء المصالحة، واصفًا إياها بأنها «بطلة وطنية».

وسناء هى طالبة بالهندسة المدنية، وبدأت الرسم فى الثامنة من عمرها، وسارت على خطى خالها عبدالكريم عثمان عداو وهو فنان صومالى شهير.

وتحدثت سناء ضاحكة عن تطويع فنها كى يحاكى رؤيتها للعالم، قائلة: «أستعمل الفحم للرسم على جميع جدران المنزل كى أعبر عن رؤيتى للعالم»، حيث تبعت مزيدًا من التعليمات الرسمية، وتمكنت فى نهاية المطاف من تجميع كتاب من رسوماتها لمقتنيات الأسرة مثل الحذاء أو أبريق الماء.

سناء تواجه الدمار والصراع بالرسم وتعيد تشكيل الوعى بقضايا بلادها

غير أن الرياح لا تأتى بما تشتهى السفن، فعملها تسبب فى جذب مزيد من الاهتمام الجماهيرى، إلا أنه حدث بعض التوترات.

وفى هذا الصدد قالت سناء: «أحيانًا ما أشعر بالخوف على نفسى»، متذكرة مواجهة وقعت أثناء معرض أقيم مؤخرًا فى مدينة مقديشيو الجامعية، حيث بدأ أحد الطلاب يصرخ قائلا: «إن هذا خطأ»، فى حين حاول أساتذة الجامعة تهدئته، وأوضحوا له أن الفن هو جزء مهم من العالم.

وقالت إن كثيرين فى الصومال لا يفهمون الفنون، بل ينتقدها البعض ويصفها بأنها «مقززة». ولفت التقرير إلى أن سناء تحاول فى المعارض الفنية أن تجعل الناس يفهمون أن الفن مفيد وهو سلاح يمكن استخدامه فى كثير من الأمور.

وأضاف أن أحد المعلمين تحدى مهاراتها ذات مرة، من خلال توجيه أسئلة لها بحيث تكون إجاباتها فى صورة رسومات.

وعلقت على ذلك بأن كل شىء يُصنع فى البداية من خلال الرسم، وما نصنعه ليس هو الفستان، ولكن شيئًا ما يغير انفعالاتنا الداخلية، مضيفة: «الرسومات تتحدث للناس».

سناء تواجه الدمار والصراع بالرسم وتعيد تشكيل الوعى بقضايا بلادها

وأشار التقرير إلى أن عملها يستشرف فى بعض الأحيان القضايا الاجتماعية التى تضطرم فى الصومال، والتى من بينها رسم أحد الجنود وهو ينظر إلى أنقاض أول مبنى برلمانى بالبلاد، فهو يعكس الصدام السياسى الحالى بين الحكومة الاتحادية والمعارضة، حيث تم تأجيل الانتخابات الوطنية.

ولفت إلى أن هناك لوحة أخرى تعبر عن الانتهاكات التى تعانى منها الفتيات الشابات الضعيفات اللاتى لا يستطعن حتى التعبير عن أنفسهن، بينما تجسد لوحة أخرى امرأة ترتدى فستانًا عارى الكتفين، والذى كان شائعًا فى الصومال منذ عقود قبل أن يترسخ التفسير «الأكثر تشددًا» للإسلام ويحث العلماء النساء على ارتداء الحجاب.

وتكافح سناء من أجل الجمال فى عملها قائلة: «لتعى أننا مررنا بثلاثين عامًا من الدمار، والناس لا يرون سوى الأشياء السيئة، فالدماء والتدمير والانفجارات تعلق بأذهانهم، فإذا بحثت فى محرك البحث جوجل عن الصومال فإنك لن تجد صورا جميلة، بل قبيحة، لذا فإننى أريد أن أغير كل ذلك باستخدام لوحاتى».

سناء تواجه الدمار والصراع بالرسم وتعيد تشكيل الوعى بقضايا بلادها

وعبَّرت سناء عن آمالها فى أن تنال مزيدًا من الثقة فى عملها من خلال عرضه على نطاق أوسع، يتجاوز الأحداث فى الصومال وكينيا المجاورة.

غير أن العثور على قدوة كى تحاكيها فى الفن ببلادها لا يتأتى بسهولة، ومع ذلك ذكرت سناء أسماء لعدة فنانين قالت إنها تُعجب بأعمالهم، ولكنها لا تعرف أى فنانة «أنثى» تزاول الفن مثلها.