إسلام الحادى يكتب: رعشة (قصة)

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لم يكن الوضع أفضل فى هذا اليوم. فالأمر أصبح أشد خطورة، فمازلت أراقبه من بعيد، حيث إننى لا أجرؤ على الحديث معه ومحاولة إثنائه عما يفعل، ولا أستطيع أيضا أن أنأى بنفسى بعيدا عنه، وكلنا نريد أن نعرف ما السر وراء ذلك التحديق المستمر فى السماء؟! وتلك الأوراق التى يكتبها فى عجالة ويطوحها لأعلى، على الرغم من أنه لا يعرف القراءة والكتابة ونراها تأخذ شكل الطيور المحلقة فى السماء، فمنها ما يهبط بفعل الجاذبية ويغوص داخل الأرض، ومنها ما يستمر فى التحليق، وهذا المقعد الخشبى الذى يتسع لعدد لا بأس به من الأفراد يحمله ويسير به داخل الأراضى المزروعة والطرق الملتوية والمستقيمة طوال اليوم، يقترب ويبتعد ويدور فى دوائر منتظمة لا يكل ولا يمل حتى أصابنا الهلع من شحوب وجهه واتساخ ملابسه.

عبر النافذة كنا نتابعه أنا وأبى وأمى وأبنائى الصغار فى صمت وذهول، فى الصباح أرسلنى أبى إليه، خرجت فى عجالة وصفعنى هواء الشتاء البارد، مر إلى جانبى قطار السكة الحديد فاهتزت الأرض من تحتى، مررت داخل الغيط من بين نخلتين عاليتين متشابكتين حتى وصلت ورأيته يضرب بالفأس داخل الأرض يخرج من فمه بخارا متصاعدا باللون الأحمر فى زفير متقطع، يتشكل فى السماء على شكل سحب وردية، بها كلمات بخط صغير الحجم لم أستطع قراءة كلمة واحدة منها، تحت شجرة التوت جلس وعبث بعصاه داخل الأرض الطينية كأنه يكتب أو يخطط شيئاً ما، يتساقط من جبينه العرق تهتز ساقه ويده بشدة، يشخص ببصره بعيدا، يلوح بيده فى الفراغ، ويعود ليمسح ما خطه بعصاه، ثم يعيد الرسم مرة أخرى، مرت ساعات النهار وهو على تلك الحالة، وقد أتيت له بالطعام منذ الصباح، ولم يمد يده ليأكل أو يشير إلى أن أسبقه.

أشار بيده إلى المقعد الخشبى الكبير الذى يتسع لأربعة أفراد، وقال: احمل هذا فوق رأسك وسر به قليلا ثم عد، نظرت فى دهشة وقلت: المقعد كبير الحجم ويصعب على حمله، امتعض وجهه ورفع صوته قليلا، وأعاد الأمر مرة أخرى، حاولت حمل المقعد، لكننى فشلت، أتى إلى مسرعا ووضع بعض القطع من القطن والقماش على رأسى حتى يخفف من ضغط المقعد وساعدنى فى حمله، وقال لى سر به أطول مسافة ممكنة وسأنتظرك هنا، نظرت فى دهشة وسرت به بضع خطوات ثم ترنحت وسقطت، ألقيته ورحت أعدو فى اتجاه البيت.

كان جدى صحيحا معافى لم تظهر عليه أى أعراض للشيخوخة أو ألزهايمر، حيث إنه يعرف كل الأسماء والأماكن بل ويجيد وبدقة العمليات الحسابية ولا أدرى ماذا حدث له.

فى اليوم التالى أتى إليه أبى يحدثه بأن يعود ويكف عما يفعل نظرا لتدهور حالته الصحية نظر إليه غاضبا، ثم أشار إلى وقال: حملته المقعد الخشبى فارغا لم يستطع وألقى به من طول ذراعه بل وجرى مثل النساء يختبئ بالبيت.

أطرق برأسه وقال بصوت حاد «كيف سيعتمد عليه فى الغد».

ربت أبى عليه وقال: لا تتعجل فغدا سيصير رجلا يعتمد عليه. رد جدى عليه بعصبية: الرحلة طويلة وشاقة جدا، ولابد له من التدريب المستمر حتى يستطيع الوصول.

كنت أرى شعره يزداد بياضا، وجسده يزداد نحولا ونظراته تزداد بريقا نظرت إلى السماء، رحت أدقق النظر إلى الورق المتطاير لم أسأله كيف كتبتها ولا ماذا كتبت فيها، كان الخط صغيرا جدا لا يكاد يظهر سوى حروف صغيرة متشابكة، وما إن لمحنى حتى قال: أترى تلك القصاصات الطائرة، كتبت كل القصص التى عشتها لحظة بلحظة، وكل القصص التى تمنيت أن أعيشها وكل الحكايات التى لم تكتمل، كل الشخصيات التى قابلتها وعرفتها وكل الشخصيات التى قابلتها ولم أعرفها.

فجأة توقف عن الكلام وقام من مجلسه ثم نادى على أبى بصوت أجش فهرول أبى ناحيته ظنا منه أنه يريده فى أعمال الأرض، لكنه أتى بالمقعد الخشبى الذى كنت أحمله فارغا وأمرنى أنا وأبى بالجلوس عليه، ثم حملنا فوق رأسه بمهارة عجيبة وسار بنا فى طريق رملى طويل، كان يسير فى ثبات لم تهتز قدماه ولم يتعرق جبينه وكان لا يسمع استجداءات أبى المتكررة فى أنه كفاه هذا القدر من السير والتعب.

عند الغروب غامت الرؤية شيئا فشيئا وأصبحت الأجواء تميل إلى الصفرة، رأيت فى الطرق الموازية من هم فى عمر جدى يحملون أبناءهم وأحفادهم ويسيرون أيضا فى طرق رملية وعرة، ورأيت الأطفال فى غاية السعادة يتشبثون بالمقاعد ويلعبون بصناديق من الورق المقوى، وآباؤهم يجلسون أقل طمأنينة يوزعون نظراتهم القلقة فى جميع الاتجاهات، وأمام الجميع يسير رجل طويل القامة لدرجة أن كل من يسير خلفه يراه بوضوح يحمل مصباحا متوهجا، ويحمل بعض الصور غير المتشابهة يعرضها واحدة تلو الأخرى على كل من يصل إليه، ثم بعدما يعرضها يرميها بعيدا فى اتجاه آخر تتلاشى حتى تختفى ثم ينحدر بهم الطريق ليسلمهم إلى طريق آخر لا نراه.

استجاب جدى أخيرا وأنزلنا من فوق رأسه، مضى فى طريقه منفردا تعجبت لبكاء أبى وهو ينادى على جدى حين سار ووجدتنى أنا وابنى على نفس المقعد فوق رأس أبى وسرنا فى طريق مشابه كنت أوزع نظراتى القلقة، وكان صغيرى يلعب بصندوق الورق المقوى، وحين أنزلنا هذه المرة خفت وجريت ملهوفا على أبى فلم يسمعنى وجدته يغمض عينيه متعبا وهو يلهث ويشير إلى الطريق فى أننى أكمل السير.

كنت أعدو مثل القطار، لم أستطع التوقف حتى ألتقط أنفاسى، شعرت بجسدى يتحرك بطريقة آلية. تذكرت جدى حين حملنى المقعد وهو فارغ، وضعت يدى على رأسى فلم أجد شعرى، تساقطت حبات العرق من جبينى، أمسكت بنفس العصا، وعبثت بنفس الأرض، وكتبت بعض القصاصات التى تطايرت، ثم أمعنت النظر فوجدت ساقى ويدى ترتعش قليلا.