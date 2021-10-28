بلحه و عبد القادر يقودان هجومغزل المحلة أمام المصري

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أعلن محمد عودة المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى غزل المحلة عن تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مواجهة المصري، التي ستقام بين الفريقان بعد قليل في الاسكندرية، في ختام مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل غزل المحلة كلاً من، محمود رضا، في حراسة المرمي، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، محمود علاء، السيد الشبراوي، حميد ماو، أحمد النادري، أحمد عفيفي، إبراهيم كونيه، هشام نبوي (بلحة)، عبدالقادر يحيى.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من عمرو شعبان، محمد بازوكا، أحمد الشيخ، إيهاب سمير، إبراهيم صلاح، خالد الأخميمي، مالك توريه، باولن فوافي، أحمد غنيم.