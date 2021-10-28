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المكافآت سلاح لحسم القمة أمام الأهلي

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المكافآت سلاح الزمالك لحسم القمة أمام الأهلي المكافآت سلاح لحسم القمة أمام الأهلي

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رصد أحد رجال الأعمال المنتمي للقلعة البيضاء مكافآت خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول بنادى ، في حال تحقيق الفوز على الأهلي في القمة التي ستجمع بين الفريقان مساء الجمعه بعد المقبله، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

ويرغب في تحفيز اللاعبين لمواصلة الإنتصارات في اطار مشوار الحفاظ على لقب الدورى الذي نجح الفريق في التتويج بلقبه الموسم الماضي بعد غياب عدة سنوات، على أن يحصل عليها اللاعبين بشكل فوري.

وعلمت «المصري اليوم» أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق يحضر لمواجهة القمه مبكرا، وعكف على مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي التي أقيمت أمس «الاربعاء» ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز وحسمها الاهلي لصالحه برباعية نظيفة بصحبه الجهاز الفنى للوقوف على مواطن القوة والضعف بالفريق.

المصرى اليوم

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