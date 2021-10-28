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بث مباشر الاتحاد والحزم في الدورس السعودي

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بث مباشر الاتحاد والحزم في الدورس السعودي بث مباشر الاتحاد والحزم في الدورس السعودي

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تنطلق بعد قليل مباراة الاتحاد والحزم في إطار مباريات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الثاني.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف مفاجأة البطولة فريق ضمك من ناحيته، ويوجد فريق الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط


يواجه فريق الحزم نظيره اتحاد جدة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، مساء الخميس 28 أكتوبر الساعة 6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساء بتوقيت أبوظبي، 5.05 مساءً بتوقيت القاهرة .

مباريات الدوري السعودي تنقل عبر قنوات ssc وستنقل مباراة الحزم والاتحاد عبر قناة SSC1.


ضمك- 18 نقطة
الاتحاد- 17 نقطة
الشباب- 15 نقطة
الهلال- 15 نقطة
الفيحاء- 13 نقطة
النصر- 12 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022
أوديون إيجالو- الشباب- 8 أهداف
إيميليو زيلايا- ضمك- 7 أهداف
ليندر تاوامبا- التعاون- 6 أهداف
رامون لوبيز- الفيحاء- 6 أهداف
بافيتيمبي جوميز- الهلال- 5 أهداف
رومارينيو – الاتحاد – 5 أهداف
جوليو تافاريس – الفيصلي – 5 أهداف
أندرسون تاليسكا – النصر – 5 أهداف

يشهد الدوري السعودي اليوم لعب مبارتان كما يلي:

  • مباراة الحزم × اتحاد جدة – في الساعة 5.05 مساءً.
  • مباراة الشباب × الطائي – في الساعة 6.50 مساءً.

التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ
12523 عمودي 27500 5

تردد ssc7

المصرى اليوم

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