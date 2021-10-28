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«الخلفية» تبعد عمرو طارق عن الجونة 7 أيام

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«الخلفية» تبعد عمرو طارق عن الجونة 7 أيام «الخلفية» تبعد عمرو طارق عن الجونة 7 أيام

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تلقي الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الجونة، بقيادة رضا شحاته، صدمة قوية خلال الفترة المقبلة، بعدما اثبتت الفحوصات التي اجراها عمرو طارق لاعب الفريق بشد من الدرجة الاولى في العضلة الخلفية، وذلك خلال مباراة الفريق التي اقيمت امام سيراميكا كيلوباترا يوم الثلاثاء الماضي في الجونة ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1.

وغادر عمرو طارق احد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ونزل لؤي وائل بدلا منه في المباراة التي جمعتهما على خالد بشارة في الجونة، وأثبت التشخيص الطبي، معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق الساحلى، حيث تقرر غياب اللاعب بشكل مبدئي عن صفوف الفريق لمدة اسبوع.

المصرى اليوم

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