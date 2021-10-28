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طلب محمود شبانه لاعب الفريق الكروي الاول بنادى الزمالك، من مجلس إدارة النادى، بالموافقة على عرض المريخ السوداني، والذي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الحالية، خاصة بعدما تعثر قيد اللاعب مع القلعة البيضاء بسبب أزمة القيد التي يعانى منها الفريق.

ويرغب شبانه المنتقل حديثا من صفوف أسوان، بخوض تجربه أحترافيه والمشاركة مع المريخ بدلاً من التواجد داخل صفوف الفريق دون مشاركة،.

وطلب المريخ ضم اللاعب على سبيل الإعارة، لحين أنتهاء فترة أيقاف قيد الزمالك، وعلمت «المصري اليوم» ان هناك اتجاه للموافقة خاصة للاستفادة ماديًا فضلا عن تجهيز اللاعب لحين عودته للمشاركة بشكل رسمي.